Laura Acuña y su sufrido bronce en los 1.500 metros de los Panamericanos Junior: “Salieron lágrimas para estar aquí”

Laura Acuña pudo escribir una página gloriosa para el atletismo chileno en los Panamericanos Junior de Cali, pero no logró imponerse en los 1.500 metros libres.

La campeona sub 23 de la especialidad comandó hasta la mitad de la prueba cuando, repentinamente, perdió el ritmo que llevaba y pudo a duras penas completar la prueba en el tercer puesto.

Visiblemente cansada, Laura Acuña ni siquiera se percató que su compatriota Monserrat Sabag terminó conteniéndola en la pista tras culminar cuarta.

“No quedé tan conforme, creí que venía mejor preparada. Iba muy bien hasta el mil y me jugó en contra la altura de acá. Fue como de golpe. Soy humana, puedo fallar tambien. No estoy muy contenta, pero hay que seguir luchando para que la proxima vez sea mejor”, comentó la atleta una vez terminada la competencia en el Pascual Guerrero.

Las cuentas alegres de Laura Acuña

A las siguientes consultas, la deportista nacional intentó seguir explicando cómo se sintió durante los 1.500 metros.

“Tuve fatiga muscular. Perdí el aire de golpe, fue increíble lo de la altura, pero por un lado estoy contenta porque soy categoria sub 20 y competí con atletas dos o tres años mayor”, comentó, buscando una mirada más optimista habiendo ganado medalla.

“Me deja un poco más tranquila porque estuve entrenando bien. Tuve una preparación extrema para llegar aqui. Después del sudamericano me puse las pilas, a entrenar 5 semanas y fue muy duro, salieron lagrimas para salir aqui. Estoy conforme”, cerró Laura Acuña.

Así, ya son cinco preseas que el atletismo chileno ha logrado en los Juegos Panamericanos Junior de Cali sumando la plata de Martina Weil en los 400 metros. Durante la tarde hubo otras tres preseas de bronce: Valentina Ríos en el tenis de mesa, Javiera Ortega en la lucha grecorromana e Ignacio Mardones en patín carrera.

Con esto, ya van 40 podios para el Team Chile en Colombia: 5 oros, 13 platas y 23 bronces, rendimiento que mantiene a la delegación en el octavo lugar del medallero.