NBA: Revisa la programación de los partidos para este miércoles 1 de diciembre

Llegó diciembre y la NBA arrancará con todo el último mes del año, exhibiendo una programación que para este miércoles contempla nueve partidos. De esta manera se continúa con la acción luego de una jornada de martes que tuvo duelos y resultados interesantes.

La fecha tuvo el gran atractivo de un clásico entre las franquicias de Nueva York. Los Nets recibieron a los Knicks y se impusieron en calidad de local. Fue un partido muy parejo de principio a fin pero los de Brooklyn lograron vencer con un ajustado marcador.

James Harden fue el máximo anotador del partido con 34 puntos, además se anotó con 8 asistencia y 10 rebotes ganados. ‘La Barba’ volvió a mostrar un nivel que se le exigía y de momento no lo maneja de manera muy clara.

Sacramento recibió a Los Lakers para protagonizar el cruce ante los Kings. Los oro y púrpura lograron imponerse como visitantes y consiguieron su segundo triunfo consecutivo. Cabe mencionar que el pasado sábado 27 de noviembre ambas escuadras ya se habían enfrentado en el Staples Center con victoria para los visitantes, por lo que se quedaron con un triunfo para cada uno.

Los ‘Reyes’ comenzaron ganando los dos cuartos pero a partir de la segunda mitad los angelinos repuntaron con todo para dar vuelta el marcador. Entre el comienzo del tercer y último cuarto lograron una carrera de 40 – 8 siendo una tormenta de ataque y un muro defensivo.

Otro de los partidos considerados como plato fuerte fue el de los Suns contra los Warriors. Se enfrentaron el primero y el segundo de la Conferencia Oeste, aunque en un orden distinto antes del término del partido. Los de Phoenix (18-3) se impusieron en casa y cortaron la racha de los de San Francisco (18-3).

Harden & Durant lifted the @BrooklynNets to victory in a thrilling NYC showdown 🔥@JHarden13: 34 PTS, 10 REB, 8 AST@KDTrey5: 27 PTS, 5 REB, 9 AST pic.twitter.com/S6snjLCPwB

— NBA (@NBA) December 1, 2021