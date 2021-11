NBA: Revisa la programación para los partidos de este martes 30 de noviembre

Con un promedio de 20 partidos jugados por cada equipo en esta temporada regular, la NBA 2021/22 se pone cada vez más interesante con una programación para esta noche de martes que promete atractivos enfrentamientos.

La jornada de lunes comenzó con nueve cruces que dejaron resultados interesantes y algunas supresas. En el segundo juego programado ayer, los Heat se midieron ante los Nuggets y tenían la oportunidad de ampliar su global de victorias, sin embargo los de Denver resultaron ser una visita dura.

Sin Jimmy Butler en cancha los de Miami cayeron como locales y, debido a los resultados en otros partidos, bajaron al tercer puesto de la Conferencia Este con un 13-8. Por otra parte, la franquicia de Colorado mantiene un registro parejo de 10-10 que lo posiciona en la novena posición del Oeste.

Los Bulls recibieron a los Hornets y se hicieron respetar en el United Center y se impusieron por 14 puntos de diferencia. Los locales contaron con una sorpresiva actuación de Nikola Vučević, el pívot suizo de 31 años que aportó con 30 puntos para la victoria.

Por su parte, los de Carolina del Norte contaban con una corta plantilla de ocho jugadores, lo que se vio reflejado en la rotación y cansancio del equipo. A pesar de los 31 puntos de Terry Rozier, no pudieron contra los toros que se hicieron fuertes en casa. Con esto, los de Chicago subieron hasta el segundo lugar con un 14-8 y los de Charlotte se posicionan sextos con un 13-10.

Entre los marcadores sorpresa se registraron la victoria de los Spurs (6-13) ante los Wizards (13-8) y la caída de los Los Clippers (11-10) como locales ante los Pelicans (6-17).

39 PTS (career high)

15 REB

7-8 3PM (career high)@JValanciunas becomes the 4th player in @NBAHistory with 35+ points, 15+ rebounds and 7+ threes in a game! pic.twitter.com/LLxyuAk61C

— NBA (@NBA) November 30, 2021