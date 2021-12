Berdine Castillo obtuvo medalla de plata en los 800 metros de los Panamericanos Junior: “Era la última competencia del año y lo entregué todo”

La atleta chilena Berdine Castillo logró este miércoles la medalla de plata en los 800 metros planos de los Juegos Panamericanos Junior de Cali.

Quien fue campeona sudamericana sub 23 hace algunos meses atrás sólo fue superada por la cubana Daily Cooper y quedó en el segundo puesto.

“Me pasó la cubana, traté que no se me escapara y luego apareció la otra chica que me quería pasar, apareció de la nada cuando ya no quedaba nada. Era la última competencia del año y tenia que entregarlo todo por Chile“, comentó Berdine Castillo tras la competencia.

“Estoy súper contenta. Si bien los objetivos que tenia para este año se cumplieron en el Sudamericano sub 23, esto era lo último que quedaba y tenía que darlo todo, terminé demostrandolo”, sentenció ante la consulta de ADN en Cali.

El balance de Berdine Castillo

La corredora nacida en Haití y adoptada por una familia chilena destacó la importancia de su rol representando al país.

“Nunca hay que olvidar los origenes. Soy chilena pero una parte de mi corazón es haitiana. Estoy feliz siempre de representar a Chile“, aseguró.

“Me pongo nerviosa cuando sé que la gente me va a ver, pero me gusta y siempre está esribiéndome, brindándome su apoyo y lo agradezco de corazón“, cerró la medallista, quien logró la segunda presea para el atletismo chileno en los Panamericanos Junior tras el bronce de Catalina Bravo en el lanzamiento del disco.

Sumando el tercer lugar de Nicolle Ulloa en los 10.000 metros del patinaje de velocidad, el Team Chile completó 34 preseas: 5 de oro, 10 de plata y 19 de bronce, ocupando el octavo lugar en el medallero.