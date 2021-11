NBA: Revisa la programación para los partidos de este día lunes 29 de noviembre

Arranca una nueva semana y la NBA continúa con el desarrollo de su temporada regular que para este lunes cuenta con 9 partidos en su programación. Tras los resultados que se dieron en la jornada dominical, la liga se mantiene activa con cambio de posiciones entre los equipos.

Si bien fueron solamente cinco los duelos de ayer, la emoción no fue escaza y los marcadores dejaron cosas importantes. Los primeros en dar el salto fueron los Clippers que cayeron como locales ante los Warriors. El equipo de San Francisco sigue firme y cuenta con un récord de 18-2.

Los Bucks por su parte aseguraron su séptimo triunfo consecutivo, inclinando el global a su favor con un 13-8 que los hizo subir hasta la cuarta posición del Este. Con 26 puntos de Giannis Antetokounmpo vencieron a los Pacer a domicilio por 18 puntos de diferencia.

En Los Ángeles, Los Lakers retomaron el camino de la victoria tras vencer de local a los Pistons. A pesar de que LeBron anotó 33 puntos, Davis 24 y Westbrook 25, los oro y púrpura no convencen con su juego y sacaron una ventaja muy corta ante una escuadra de Ditroit de mal rendimiento.

El ‘Big Three‘ de los angelinos parece ser solamente un nombre y no lo que realmente necesita la franquicia. Anthony está viviendo una de sus peores temporadas en su carrera, Russel no ha dado el ancha y James no logra el nivel de incidencia para liderar al equipo él solo.

Estos son los resultados del día domingo:

Los Ángeles Clippers 90 – 105 Golden State Warriors

Indiana Pacers 100 – 118 Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies 128 – 101 Sacramento Kings

Toronto Raptors 97 – 109 Boston Celtics

Los Ángeles Lakers 110 – 106 Detroit Pistons

Another day, another @StephenCurry30 showcase ☔ Steph (33 PTS, 5 REB, 6 AST, 6 STL, 7 3PM) records his 8th 30+ PT game of the season in the @warriors' 7th-straight W! pic.twitter.com/PRCcLFp6NU — NBA (@NBA) November 29, 2021

Revisa los duelos para este lunes

La NBA no para y este lunes 29 de noviembre cuenta con 9 partidos en su programación que comenzará a las 21 horas desde el Wells Fargo Center en Filadelfia. Los 76ers recibirán a los Magic en un duelo de dos equipos que no vienen de un buen momento.

En tano, los Heat buscarán su segundo triunfo consecutivo ante los Nuggets. La escuadra de Miami se posiciona segunda en la Conferencia Este con un registro de 13-7, mientras que de Denver se ubican décimos en el Oeste con un 9-10 en contra.

Los Bulls saltarán al terreno de juego intentando pisar firme y mantenerse en los puestos de avanzada. Los toros recibirán en el United Center a los Hornets para protagonizar un duelo parejo en números, ya que se trata del quinto y sexto en la tabla respectivamente. Los de Chicago cuentan con un 13-8, mientas que los de California registran un 13-9.

Por otra parte, una de las franquicias revelaciones de esta temporada 21/22, los Wizards, visitarán a los Spurs con la intención de conseguir su tercera victoria consecutiva y alargar su racha que de momento está en 13-7. El equipo dirigido por Wes Unseld Jr se encuentra en la tercer puesto del Este, reflejando el trabajo que se ha realizado para este año.

Conoce el horario de todos los partidos hoy: