En plena visita de Kast: encuentran un soldado muerto en la residencia de Milei

Un soldado de 21 años fue encontrado muerto en la madrugada del 16 de diciembre en uno de los puestos internos de la residencia presidencial de Olivos, donde vive el presidente argentino Javier Milei.

El joven, identificado como Rodrigo Gómez, formaba parte del Escuadrón Chacabuco, encargado de la seguridad de la Quinta Presidencial, y falleció por un disparo en la cabeza.

Según las primeras versiones, que se dan el mismo día que el presidente electo chileno José Antonio Kast se encuentra en territorio trasandino, se habría tratado de un suicidio, ya que junto al cuerpo se habría encontrado una carta donde el soldado confesaba estar agobiado por deudas que superaban los dos millones de pesos.

El hallazgo del cuerpo a las 5:00 a.m. motivó la inmediata intervención de los servicios médicos de emergencia, quienes confirmaron el fallecimiento. Fuentes oficiales informaron que el disparo fue realizado con un fusil de su propia posesión. Un compañero de guardia acudió rápidamente en su ayuda tras escuchar el disparo, pero no pudo evitar el fatal desenlace.

La investigación está en curso bajo la supervisión de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Peritos de la Policía Federal y otras fuerzas federales han comenzado a trabajar en la escena, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del trágico evento.

El presidente Milei, quien se encontraba en la residencia al momento del hecho, no estuvo involucrado directamente en el incidente. Las autoridades continúan evaluando todas las hipótesis y esperan avanzar en la reconstrucción de los últimos momentos de Gómez.