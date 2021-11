Programación NBA: Revisa los duelos para este domingo 28 de noviembre

La semana llega a su fin y la NBA prepara una nueva programación para este domingo, con cinco duelos para animar la noche. Tras los resultados de la jornada sabatina, cada equipo pretende seguir peleando por mantenerse en los puestos de clasificación a playoffs.

Entre los partidos de ayer, el cruce entre los Nets y los Suns era importante a tener en consideración. En definitiva, fueron los de Phoenix quienes obtuvieron la victoria en calidad de visita. A pesar de que los de Brooklyn contaron con un inspirado Kevin Durant que anotó 39 puntos, no fue suficiente para volcar el marcador a su favor.

Otro enfrentamiento que prometía, y entregó un resultado bastante ajustado, fue el de los Bulls contra los Heat. Los toros no pudieron contra el juego colectivo y la buena distribución de balón de los miamenses. Los de Chicago cayeron en su casa y quedaron con un registro de 13-8, bajando hasta el tercer puesto de la Conferencia Este.

Por su parte, los de Miami avanzaron hasta el segundo lugar, posicionándose en la plaza que hasta antes del juego ocupaba su rival. De momento cuentan con un récord de 13-7, ganando seis de sus últimos 10 partidos y poco a poco subiendo el nivel.

☀ @DevinBook (30 PTS) and @CP3 (22 PTS, 8 REB, 5 AST) dazzle in the @Suns' 16th-straight win! pic.twitter.com/DC3BNh9IcM

— NBA (@NBA) November 28, 2021