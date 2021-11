Programación NBA: Revisa el horario para los duelos de esta día sábado 27 de noviembre

El fin de semana se mantiene encendido con los duelos de la NBA que, para este sábado, la programación nos brindará ocho atractivos encuentros. Los resultados del día viernes dejaron en alto la emoción retomando luego de un día sin juegos por el Día de Acción de Gracias.

Entre los marcadores más importantes de ayer, se registró un categórico triunfo de los Bulls por 35 puntos de diferencia ante los Magic. Con esta victoria fuera de casa, los toros alcanzan un récord de 13-7 y se posicionan segundos en la Conferencia Este.

Por otra parte, los Suns ampliaron su racha de victorias llegando a 15 partidos seguidos ganados. Con su victoria ante los Knicks llevan un global de 16-3, ubicados en el segundo puesto del Oeste.

Los Bucks, en tanto, consiguieron su sexto juego ganado de manera consecutiva, emocionando a sus seguidores con una remontada y alza de nivel que se espera del actual defensor del título. El equipo de Milwaukee se impuso en calidad de visita ante los Nuggets y con esto ascienden hasta el sexto lugar de la tabla con un 12-8.

Cerrando la jornada de viernes, Los Lakers cayeron como locales ante los Kings. Con este resultado negativo los angelinos cuentan con un registro desfavorable de 10-11. A pesar de contar con el ‘Big Three’ formado por LeBron, Davis y Westbrook, el equipo nuevamente dejó dudas respecto a su rendimiento.

32 PTS for @DevinBook 🔥

15-straight wins for the @Suns ☀

Phoenix stays hot as Devin Booker leads the way! pic.twitter.com/313taeX2Ji

— NBA (@NBA) November 27, 2021