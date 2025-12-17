;

“Mi pelvis se partió en dos al dar a luz, nadie se dio cuenta y me dijeron que dejara de hacer escándalo”

La periodista británica Rosie Taylor relató que fue dada de alta sin diagnóstico tras el parto, pese a advertir dolor extremo.

Martín Neut

Rosie Taylor

Rosie Taylor / Credit: Christopher Pledger

La periodista británica Rosie Taylor denunció haber sufrido una grave lesión pélvica durante el parto de su hijo en 2020 que no fue diagnosticada oportunamente por el sistema público de salud del Reino Unido (NHS), pese a que advirtió reiteradamente un dolor extremo y la imposibilidad de moverse.

“Sentía como si me hubiera roto la pelvis”, escribió en una crónica publicado en el sitio web del Daily Mail.

Según relató, fue dada de alta menos de dos días después del parto, sin exámenes ni diagnóstico, aun cuando “no podía mantenerme erguida, sentarme ni dar un solo paso sin gritar de dolor”.

Días más tarde, una radiografía solicitada en atención primaria confirmó que su pelvis estaba “partida en dos”, una lesión conocida como diástasis de la sínfisis del pubis, poco frecuente pero altamente incapacitante.

Rosie Taylor y su bebé recién nacido en 2020

“Me dijeron que dejara de hacer un escándalo”

El caso fue expuesto en medio de una investigación independiente sobre los servicios de maternidad y neonatología en Inglaterra.

Su presidenta, la baronesa Denise Amos, advirtió recientemente que la crisis en la atención de maternidad es “mucho peor de lo previsto”, y denunció una atención “inaceptable” para mujeres y recién nacidos, pese a las cientos de recomendaciones emitidas en la última década.

Taylor sostuvo que su experiencia refleja un problema estructural del NHS, donde el dolor y las alertas de las mujeres suelen ser minimizadas tras el parto.

“Me dijeron que dejara de hacer un escándalo”, afirmó, agregando que la falta de diagnóstico oportuno derivó en años de rehabilitación, secuelas físicas y un trastorno de estrés postraumático.

