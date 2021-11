NBA: Estos son los duelos que se jugarán este sábado 20 de noviembre

La NBA continúa al rojo vivo y este fin de semana se registraron resultados interesantes, además, se preparan más duelos para la noche de este sábado. Cada equipo lucha jornada tras jornada para lograr un buen registro en esta parte inicial de la temporada.

La cartelera de viernes estuvo marcada por interesantes enfrentamientos. Los primeros en saltar a la cancha fueron los Warriors que se impusieron en calidad de local ante los Pistons. Si bien en la previa se anunciaba un triunfo fácil para los de San Francisco, el resultado fue más ajustado de lo presupuesto.

En tanto, Nueva York recibió el partido entre los Nets y los Magic con una situación similar. Los de Brooklyn se quedaron con la victoria por dos puntos de diferencia y de momento se ubican en lo más alto de la Conferencia Este con un récord de 12-5.

El juego destacado era el clásico entre los Celtics y Los Lakers, una rivalidad con historia a lo largo de la liga. Los celtas se hicieron respetar en su casa y ganaron tres de los cuatro cuartos, terminado con una ventaja de 22 puntos.

Los angelinos contaron con la vuelta de LeBron James, quien anotó 23 puntos, dio 2 asistencias y se quedó con 6 rebotes. Por su parte, Anthony Davis alcanzó las 31 unidades, sin embargo no fue suficiente para asegurar el éxito.

Por los de Boston, Jayson Tatum convirtió 37 tantos y destacó en el pabellón, aportando junto a los 22 puntos conseguidos por Marcus Smart. De esta manera, se ubicaron en la novena posición con un registro 8-8.

Los oro y púrpura empeoraron su situación y quedaron con un registro en contra de 8-9, posicionándose en el puesto nueve del Oeste. De esta manera, la actualidad del equipo de Los Ángeles es desilusionante.

37-PT, 11 REB double-double from @jaytatum0 lifts the @celtics to the big home win. pic.twitter.com/SzHYQNNAmm

— NBA (@NBA) November 20, 2021