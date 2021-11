Rodrigo Rojas avanzó en el repechaje y peleará por la medalla de bronce en el Mundial de Karate

Siguen las buenas noticias para el Team Chile en el Mundial de Karate y Rodrigo Rojas mostró un alza en su nivel este jueves para superar el repechaje de la categoría sobre 84 kilos.

Debía ganar dos combates para tener la opción de clasificar a la pelea por la medalla de bronce y el deportista nacional le ganó 5-0 al representante de Kazajistán y 2-0 al de Francia.

Todo luego que, tras caer con un luchador de Italia, Rodrigo Rojas tuvo que esperar a que éste llegara a las instancias finales de la competencia para tener la opción de ir al repechaje. La situación se dio el miércoles y hoy tuvo la opción de volver a pelear, con mejores resultados.

¡VA POR MEDALLAAAAA! 🤩 Rodrigo Rojas 🇨🇱 ganó el Repechaje y se ganó un lugar en la disputa por el bronce 🥉 en la categoría +84 Kilos del Mundial de Karate 🥋. ¡Estamos contigo! 💪💪#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/SYkPHXzk3c — Team Chile (@TeamChile_COCH) November 18, 2021

Las reflexiones de Rodrigo Rojas desde Dubai

En conversación con las redes sociales oficiales del Team Chile, el deportista nacional reconoció lo complicado que le resultó la primera jornada de peleas en el Mundial de Karate.

“El primer día fue bastante duro para mí. No pude sobrellevar bastantes factores externos y me llevaron a pelear de pésima manera. Nunca me había sentido tan mal peleando, pero pude ganar dos y perdí con el de Italia, que me permitió ir al repechaje”, apuntó el medallista panamericano en Lima 2019, quien valoró el cambio que tuvo en su nivel este miércoles.

“Hoy pude plasmar todo lo que he venido entrenando, me sentí muy bien y me pude renovar con un trabajo psicológico. Me sentí en el Mundial, peleando increíblemente y le gané el repechaje a los de Kazajistán y Francia”, apuntó el luchador de 31 años.

Ahora, su foco está en la pelea por alcanzar el podio mundial este sábado. “Espero tranquilizarme y pelear de la mejor manera, representando lo mejor posible a la bandera el sábado”, sentenció.