Fabián Huaiquimán logró histórica clasificación a la final del Mundial de Karate

Este martes, Fabián Huaiquimán logró un gran hito para el deporte nacional tras clasificar a la final del Mundial de Karate, que se desarrolla en Dubai.

En la categoría bajo 84 kilos, el luchador de 23 años superó a rivales de Japón, El Salvador, Colombia, Albania, Países Bajos y Marruecos en su camino al podio.

Fabián Huaiquimán es 50 en el ranking chileno y se transformó en el primer chileno en clasificar a la final de un Mundial adulto de la especialidad después de 13 años. El último fue David Dubó, que se coronó campeón en 2008.

La reacción de Fabián Huaiquimán

Una vez que concretó su paso a la definición por la medalla de oro, no ocultó su satisfacción por el haber asegurado una medalla para nuestro país.

“Estoy muy feliz. Todavía estoy tratando de hacerme creer que estoy en la final del mundo. Es algo que todos los karatecas chilenos soñamos con lograr”, apuntó Huaquimán, quien destacó sus progresos a lo largo de la jornada.

Al comenzar la competencia no me sentía en un cien por ciento, pero en este campeonato específico le di prioridad a mi estado mental, a no sentirme tenso. Me preocupé de soltar mis técnicas y demostrarles a los jueces de lo que soy capaz“, apuntó.

Ahora, deberá esperar hasta el sábado para ir por el título planetario. En dicha instancia se medirá con el egipcio Youssef Badawy, 16 del ranking mundial.

Respecto a otros representantes chilenos en el Mundial de Karate, Rodrigo Rojas ganó dos combates en la categoría sobre 84 kilos y disputará el repechaje este jueves por una medalla de bronce.