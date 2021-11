NBA: Revisa los duelos que se jugarán esta noche de miércoles 17 de noviembre

Ya es mitad de semana y los duelos de la NBA no se detienen, con una programación de 11 partidos para la noche de miércoles, la competencia sigue encendida. Tras algunos resultados registrados en las últimas horas, la liga se mantiene al rojo vivo.

Algunas franquicias ya pueden demostrarse tranquilos ante el juego que expresan en la cancha y al menos por hora llevan un arranque firme. Por otra parte, algunos equipos necesitan con urgencia subir el nivel para poder ser competitivos.

Un duelo de dos planteles que llegaban con buen registro fue el de los Nets contra los Warriors. Los de Brooklyn cayeron en calidad de local y ahora cuentan con un récord de 10-5. En tanto, los de San Francisco pudieron confiar nuevamente en Stephen Curry, quien anotó 37 puntos y los llevó a una victoria que los deja con un global de 12-2.

El tercero de los partidos de la jornada anterior fue el de los Clippers ante los Spurs. Los angelinos se impusieron en el Staples Center y hundieron aún más a los de San Antonio que se ubican en el puesto 13 del Oeste con un 4-10.

Steph was at it again 🔥

37 PTS, and 9 3PM for @StephenCurry30 in the @warriors road win! pic.twitter.com/ufUhQyj6vu

