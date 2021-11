NBA: Revisa los duelos para la noche de este martes 16 de noviembre

Luego de una nutrida programación de los duelos de día lunes, la NBA continúa con su calendario regular con más partidos a disputar para esta noche de martes. Tras los resultados de anoche, la competencia sigue cada vez más interesante.

Fueron once los juegos encargados de animar el comienzo de semana. Uno de los cruces que dejó a dos franquicias con realidades totalmente opuestas, una cada vez peor y la otra marcando el ritmo, fue el de los Wizards contra los Pelicans.

Los de Washington lograron imponerse en calidad de local y de momento llevan un récord de 10-3, con cinco triunfos consecutivos. En tanto, el equipo de New Orleans sumó una nueva derrota que empeora su registro de 2-13.

Otro partido marcado por el mal presente de una franquicia fue el de los Grizzlies contra los Rockets. Los de Houston no logran levantar cabeza y ya llevan 12 derrotas consecutivas. De momento se ubican últimos en la Conferencia Oeste con un global de 1-13 y cualquier inspiración a algún logro parece imposible.

Un duelo parejo, que también llamaba la atención, al menos en la previa, era el de los Cavaliers contra los Celtics. Los de Cleveland cayeron en calidad de local y no pudieron superar el juego de los de Boston. De esta manera, los ‘Celtas’ se acercan a los puesto para disputar un espacio a la siguiente instancia de la temporada.

Además de estos juegos, no había duda que uno de los que más atractivos sería el de los Lakers contra los Bulls. Ambas franquicias venían de una victoria y pretendían reafirmar el momento, sin embargo el partido fue para los de Chicago.

Los toros contaron con un DeMar DeRozan inspirado, convirtiendo 38 puntos y conquistando nuevamente el Staples Center. A esto se le suma una gran actuación de Lonzo Ball, quien aportó con 27 tantos.

En tanto, las 28 unidades de Tucker para los angelinos no fue suficiente y un Anthony Davis con a penas 20 puntos no pudo aportar demasiado.

🔥🔥🔥 Coming off 35 points on 12/16 shooting vs. Clippers… @DeMar_DeRozan drops 38 on 15/23 shooting vs. Lakers! pic.twitter.com/8LxY6ePZcB

— NBA (@NBA) November 16, 2021