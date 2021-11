Revisa la programación de los partidos de la NBA para este lunes 15 de noviembre

Comienza una nueva semana y la NBA arranca con una nutrida programación, agendando 11 partidos para la noche de este lunes 15 de noviembre. Tras disputarse siete duelos en la jornada dominical, la pelea por meterse entre los primeros lugares sigue al rojo vivo.

Los primeros en arrancar el pasado domingo fueron los Lakers ante los Spurs. Los angelinos lograron levantarse de una derrota ante los Timberwolves y se impusieron en calidad de local ante la escuadra de San Antonio.

Si bien lograron una victoria y se mantienen con un récord positivo de 8-6, el juego que exhiben no convence del todo. Una de las plantillas con más estrellas entre sus filas y llamada a ser un equipo competitivo genera más dudas que la confianza que entregan.

Otro cruce que dejaría un resultado interesante era el de los Bucks visitando a los Hawks. Los de Milwaukee cayeron en su paso por Atlanta y su global se inclina por las derrotas, registrando un 6-8. Los actuales campeones sumaron una segunda derrota consecutiva y se posicionan en el puesto 11 de la Conferencia Este.

Por su parte, los Hornets lograron cortar la racha de los Warriors. La escuadra liderada por Stephen Curry cayó en calidad de visita y sumaron su segunda derrota en lo que va de temporada, perdiendo luego de siete triunfos consecutivos.

En tanto, los Bulls y los Clippers protagonizaron uno de los cruces más atractivos y de un nivel parejo. Los toros obtuvieron una victoria en calidad de visita y se recuperaron de la dura caída ante los Warriors.

El primer y el último cuarto del partido fueron claves para el triunfo por 10 puntos de ventaja. DeMar DeRozan aportó con 35 puntos, 5 asistencias y 7 rebotes en 38 minutos jugados. Zach LaVine también fue un punto alto, convirtiendo 29 puntos.

De esta manera, los de Chicago llevan un récord de 9-4 y se ubican terceros en la Conferencia Este, mientras que la escuadra de Los Ángeles se posiciona en la sexta posición del Oeste, con un global de 8-5.

35 points

12/16 shooting

10/11 from the line@DeMar_DeRozan was LOCKED IN, lifting the @chicagobulls! pic.twitter.com/yn7yrSguCz

— NBA (@NBA) November 15, 2021