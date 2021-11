NBA: Revisa la programación para los partidos de este domingo 14 de noviembre

La NBA se prepara para cerrar una nueva semana en la temporada regular, con una programación que alista siete partidos interesantes para este domingo. Tras registrarse nuevos resultados en la pasada jornada de sábado, los equipos cada vez tiene menos margen de error.

Cada enfrentamiento va definiendo las expectativas que tiene cada franquicia, según el registro que llevan y el nivel de juego, algunos se pueden emocionar con los resultados.

El pasado sábado se disputaron siete duelos entre los cuales destacó el de los Jazz contra los Heat. Los de Miami aseguraron el encuentro entre el segundo y tercer cuarto. De esta manera, logró un registro 8-5, igual que los de Utah.

Los Pacers contra los 76ers también brindaron un espectáculo que terminó con un resultado interesante. Los de Indiana lograron un segundo triunfo consecutivo y van mejorando su registro que de momento es un 6-8.

Por otra parte, los Pistons se impusieron en calidad de visita ante los Raptors y se recuperaron tras caer ante los ‘Cavs’. De momento cuentan con un mal registro de 3-9 y se ubican en el penúltimo lugar de la Conferencia Este.

