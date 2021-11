Programación NBA: Revisa los partidos agendados para este sábado 13 de noviembre

La NBA arrancó un nuevo fin de semana con mucha acción y para este sábado prepara una nueva programación con siete partidos. No hay tiempo para descansar en esta temporada regular del 75 aniversario de la liga.

Fueron 11 los duelos del viernes que encendieron la noche, con destacados juegos donde cada franquicia debe evitar nuevas caídas si quieren seguir de pie en la competencia.

Otro de los cruces que prometía era el de los Celtic contra los Bucks. Los de Boston se impusieron en calidad de local ante el defensor del título que no ha mostrado un buen juego. En un duelo de realidades igualadas, los dirigidos por Ime Udoka terminaron con un 6-6 , mientras que los de Milwaukee resultaron con el global en su contra de 6-7.

Por otra parte, el denominado partido de la jornada, lo protagonizaron los Bulls y los Warriors tuvo un primer cuarto que fue para los toros, sin embargo en el segundo cuarto los de San Francisco comenzaron a dominar el encuentro.

La figura de Stephen Curry volvió a destacar, con 40 puntos, nueve tripletes, 5 asistencias y 4 rebotes ganados. Por su parte, en la escuadra de Illinois Zach Lavine aportó con 23 puntos, aunque no fue suficiente para lograr vencer.

En tanto, los siempre atractivos y llamativo equipo de los Lakers cayeron ante los Timberwolves en el Staples Center. La escuadra que contó con Anthony Davis y Russel Westrbook en cancha no pudo con los lobos.

Los de Minnesota lograron volcar el marcador a su favor con un encendido Karl-Anthony Towns. Con 30 minutos jugados, el estadounidense convirtió 29 puntos que, sumados a los 22 de D’Angelo Russel, ayudaron en el triunfo obtenido.

