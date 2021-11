NBA: Revisa la programación de partidos para este jueves 11 de noviembre

La NBA, en su temporada 75 ha cumplido con las expectativas de sus seguidores, exhibiendo grandes resultados y partidos de los cuales podremos seguir disfrutando con la programación de este jueves.

Para mantener encendida la semana, los duelos del día miércoles fueron emocionantes, alcanzando las expectativas que se tenían. Con 13 juegos, las diferentes franquicias que vieron acción demostraron por qué en esta liga se ve el mejor básquetbol del mundo.

Entre más de una docena de cruces, fueron tres los enfrentamientos que destacaban por sus protagonistas, de los más famosos en la National Basketball Association.

Los Bulls lograron mantener su impulso luego de vencer a los Nets y anoche obtuvieron otra victoria ante los Mavericks en casa. El denominado ‘básquet champagne’ de los de Chicago los mantiene con un registro de 8-3 y segundos en la Conferencia Este.

Quienes también vieron acción fueron los Warriors, que se impusieron ante los Timberwolves con una destacada participación de Andrew Wiggings, anotando 35 puntos. El equipo de San Francisco lleva un récord de 10-1, por lo que se ubican en la primera posición de la Conferencia Oeste.

Sin duda el juego que se robó la noche fue el enfrentamiento entre los Lakers y los Heat, un partido de alto impacto que prometía y no decepcionó. Los angelinos se impusieron en calidad de local por un ajustado marcador, sacando una ventaja de tres puntos.

El desarrollo del partido fue parejo durante los cuatro cuartos, punto a punto, lo que los llevó a tiempo suplementario. El equipo de Los Ángeles mostró un triunfo trabajado y obtienen su segunda victoria en esta instancia de prórroga.

Los de Miami, que perdieron a Jimmy Butler durante el partido por molestias en el tobillo, registraron su segunda derrota consecutiva.

27 points for @AhmadMonk on 10/13 shooting in the @Lakers OT win! pic.twitter.com/jwXXzbm8F9

— NBA (@NBA) November 11, 2021