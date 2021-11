Programación NBA: los partidos agendados para la noche de este miércoles 10 de noviembre

Ya es mitad de semana y la NBA promete una amplia programación para esta noche de miércoles, con varios partidos emocionantes. Luego de una jornada con apenas tres enfrentamientos, la mejor liga de básquetbol del mundo llega con todo.

El pasado martes 9 de noviembre se disputaron tres duelos, en los que se registró un resultado que podría encaminar al actual campeón a una remontada.

Los Bucks visitaron a los 76ers en un juego que contaba con un alto nivel de complejidad para los de Milwaukee, ya que no atraviesan un buen momento y debían jugar contra uno de los equipos que venía encendido.

A pesar de lo que se podría prever del cruce, la franquicia de Wisconsin se quedó con un valioso triunfo. Giannis Antetokounmpo, el jugador que se espera que destaque en estos momentos, cumplió y le dio una mano a su escuadra para alcanzar la victoria.

El griego anotó 32 puntos, dio 4 asistencias y se quedó con 16 rebotes en 36 minutos de juegos. Grayson Allen también hizo lo suyo y convierto 25 pts. lo que sumado a lo de Giannis da un total de 57 unidades que resultaron fundamentales.

Con este anhelado triunfo donde Antetokounmpo silenció Philadelphia, la escuadra dirigida por Mike Budenholzer alcanzó un registro global de 5-6 y de momento se ubican novenos en la Conferencia Este de la NBA.

A huge double-double from Giannis lifts the @Bucks on the road! @Giannis_An34: 32p/16r/4a/2b pic.twitter.com/Opo5tdvUDp

— NBA (@NBA) November 10, 2021