NBA: Programación y horarios de los partidos de este lunes 8 de noviembre

Comienza una nueva semana, con nuevas oportunidades para los diferentes equipos de la NBA que pretenden arrancar este lunes ganando sus partidos para seguir sumando: este lunes 8 de noviembre se disputa el día 21 desde el comienzo de la temporada regular.

La jornada de domingo se disputaron ocho duelos, con resultados que mantienen activa la competencia y otros que ratifican los malos momentos de algunos.

Uno de los arranques más decepcionantes ha sido el de los Bucks, los actuales campeones de la liga que no han podido mantener el ritmo. Los de Milwaukee sumaron otra derrota y de momento llevan un registro 4-6.

Los defensores del título se ubican en la décima posición de la Conferencia Este y esta vez cayeron ante una encendida escuadra de los Wizards que se posicionan en el cuarto lugar.

Quienes extendieron su racha fueron los Nets, que lograron su quinto triunfo consecutivo logrando un registro global de 7-3. Con James Harden activo y entrando en ritmo, en colaboración con Kevin Durant, el equipo de Brooklyn puede aspirar a grandes resultados.

En tanto, en un duelo de necesitados, los Thunder se impusieron en calidad de local ante los Spurs. Ambas franquicias atraviesan un duro momento del que aún no pueden recuperarse.

KD: 31 PTS, 7 REB, 7 AST

Harden: 28 PTS, 10 REB, 8 AST@KDTrey5 and @JHarden13 put on a show to lead the @BrooklynNets to their fifth-straight win 🔥 #NetsWorld pic.twitter.com/Is8cvNTnLK

— NBA (@NBA) November 8, 2021