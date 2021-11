NBA: Revisa la programación de los partidos para la noche de este jueves 4 de noviembre

La liga de la NBA continúa en su fase regular y tras jugarse 11 partidos la jornada de miércoles, se esperan otros cinco duelos atractivos para esta noche de jueves.

Los resultados que ha dejado cada cruce van modificando día a día las tablas de cada conferencia. Las franquicias comienzan a establecer un modo de juego y ya parecen estar habituados a esta temporada.

Para algunos equipos las cosas no han sido fáciles y tendrán que revertir la situación para ir posicionándose de mejor manera en la competencia. En tanto, otros combinando han sido una grata sorpresa.

Entre los resultados que dejó la jornada de miércoles destaca la caída de los Bulls, que llegaron a su segunda derrota en ocho partidos.

En esta ocasión cayeron ante los 76ers y hace tres juegos fueron superados por los Knicks, registrando un 6-2 y ubicándose en el tercer puesto de la Conferencia Este.

Una situación distinta fue la de los Warriors, que triunfaron ante los Hornets y retoman una senda victoriosa con dos partidos consecutivos. De momento, el equipo de San Francisco está en la segunda posición de la Conferencia Oeste con un 6-1.

El resto de los resultados estuvo marcado por algunos encuentros que estuvieron en tablas, con cada punto siendo muy importante y terminando con un marcador apretado.

Revisa el detalle de los partidos y la joyita que nos regaló Ja Morant en el deudo de los Grizzlies contra los Nuggets a continuación:

🗣"How ridiculous is that?!" @JaMorant's best 360 finishes from his career so far! pic.twitter.com/Dg5fGGlSIE

— NBA (@NBA) November 4, 2021