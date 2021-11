NBA: los horarios de los partidos de este miércoles 3 de noviembre

La NBA continúa con su fase regular con todas las franquicias ya habiendo disputado al menos seis partidos, con emocionantes duelos cada jornada, y este miércoles 3 de noviembre no será la excepción.

El pasado martes 2 de noviembre se disputaron cinco encuentros, donde destacó el triunfo de los Lakers con LeBron James anotando 30 puntos, ganando 4 rebotes y dando 10 asistencias.

La escuadra de Los Ángeles se impuso por 119-117 a los Rockets, logrando sumar una victoria más a su registro, alcanzando un 5-3 y posicionándose, de momento, en el tercer lugar de la Conferencia Oeste.

Otro de los resultados que destacaron fue el triunfo de los Bucks, que volvieron a ganar luego de tres derrotas. Antetokounmpo anotó 28 puntos en 27 minutos de juego, aportando para que su equipo repunte y equilibre su registro con un 4-4.

30 for LBJ.

27 for AD.

27 for Russ.

The @Lakers trio combines for 84 points in their home W! pic.twitter.com/3z5UOJ9GZy

— NBA (@NBA) November 3, 2021