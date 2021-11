NBA: ¿A qué hora se juegan los partidos de este martes 2 de noviembre?

La NBA no para, no importa el día o la festividad, el mejor básquetbol del mundo sigue en acción y continúa con más partidos para este día martes 2 de noviembre.

El lunes 1 de noviembre se llevaron a cabo nueve duelos donde se registraron un par de resultados importantes. Algunos equipos marcan tendencia, mientras que otros son una gran revelación.

Entre los cruces destacados se encuentra el triunfo de los Chicago Bulls, que siguen en una buen momento y emocionan a los seguidores de la franquicia.

La escuadra liderada por DeRozan se impuso ante los Boston Celtics por 128-114. Terminando el tercer cuarto, los Bulls perdían por 85-102 y lo dieron vuelta en los últimos 12 minutos.

De esta manera, los de Chicago se posicionan en lo más alto de la Conferencia Este de la National Basketball Association, con un registro 6-1.

🔥 @DeMar_DeRozan drops a season-high 37 PTS to lead the way for the @chicagobulls! pic.twitter.com/9txkFAqKxf

— NBA (@NBA) November 2, 2021