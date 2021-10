Pau Gasol anunció su retiro del básquetbol profesional

El basquetbolista español Pau Gasol anunció este martes su retiro de la actividad profesional a través de una declaración pública en Barcelona.

A los 41 años, el pívot había ya ratificado su salida de la selección hispana tras los Juegos Olímpicos de Tokio, pero ahora formalizó el fin de su carrera.

“Es una decisión difícil como podéis imaginar pero es una decisión médica y hay que cambiar de marcha y también saber disfrutar. Una de las cosas que quería era acabar jugando y disfrutando y no con una lesión, muletas y operaciones”, explicó el jugador.

Todo acelerado luego de la operación del pie a la que se sometió en mayo del 2019, la que derivó en una serie de fracturas que le impidieron retomar su alto nivel competitivo. “Yo ya tenía esa idea de que estaba estirando el chicle y corriendo un riesgo grave”, asumió un emocionado Pau Gasol.

Querido baloncesto, gracias por todo.

Dear basketball, thank you for everything.

Estimat bàsquet, gràcies per tot.

❤️🏀 pic.twitter.com/I6TemPrA5T

— Pau Gasol (@paugasol) October 5, 2021