Alberto Abarza, triple medallista paraolímpico: “Estados Unidos quería que los representara en Tokio, pero les dije que no”

Alberto Abarza terminó los Juegos Paralímpicos de Tokio dejando su nombre en lo más alto y haciendo historia para Chile al ganar tres medallas en natación, una de oro y dos de plata, sin embargo, el deportista nacional tuvo que tomar una clara decisión antes de que comenzara esta cita planetaria.

El “Beto” confesó en diálogo con LUN, que recibió una llamativa propuesta desde Norteamérica. “Estados Unidos me invitó para irme a entrena allá. En rigor, como ellos son competitivos por excelencia, Estados Unidos quería que los representara en Tokio, pero les dije que no, que iba a entrenar pero me iría a los Juegos con la camiseta de mi país, con mi bandera”, señaló el nadador.

Además, Abarza comentó el duro golpe que recibió cuando se suspendió el evento de los cinco anillos en el 2020 por la crisis sanitaria. “Cuando se declaró la pandemia y los Juegos se cancelaron por un año, en ese momento, pensé que se había acabado. Un año de proyección para mí, por mi discapacidad, es demasiado. Ya no podía seguir invirtiendo ni pedirle a mi familia que lo hiciera. Sentí que todo terminaba”, declaró.

Ya con tres preseas colgadas en su cuello tras su paso por Tokio, el representante nacional sostuvo que “lo que quiero es que el deporte ya no se siga mirando en Chile como un lucro. Tanto para los discapacitados como para los que no lo son es una forma de tener mejor vida”.

“Hay muchos en Chile que tienen las condiciones para triunfar y no logran hacerlo porque no se les dan las posibilidades. Yo soy un privilegiado y por eso pude obtener medallas, pero hay muchos otros que podrían hacerlo”, agregó.

En este punto, Alberto Abarza concluyó añadiendo que “en mi vida, la discapacidad que tengo es un pelo en la cola y las medallas que gané en Tokio serán una anécdota. Hay muchas personas que están en peor situación que yo”.