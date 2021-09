Sammis Reyes conversó con ADN tras llegar a la NFL: “Siento que nada me puede parar”

Desde Estados Unidos, Sammis Reyes conversó con “Los Tenores” de ADN en su nuevo rol ya como parte del plantel del Washington Football Team.

“Siempre me habían dicho que debía darle una oportunidad al deporte porque mi contextura física y mi forma de ser calzaba con el fútbol americano. Me di un año para intentar y acá estoy. No puede ser más raro“, comentó sonriente y feliz por ser el primer chileno en integrar un equipo de la NFL.

“Me preparé toda la vida para el alto rendimiento. Aproveché la oportunidad, me jugué todas las cartas que tenía en la mano y me resultó (…) Valió la pena, estaba dispuesto al sacrificio”, apuntó Sammis Reyes en el diálogo con ADN.

Explicó además por qué son 53 los futbolistas que componen el plantel. “Es uno de los deportes más físicos del mundo. Somos muchos jugadores porque hay 11 sólo para atacar y otros 11 sólo para defender y hay muchas lesiones. Da gusto verlo, pero es un deporte rudo. No cualquiera está preparado físicamente para jugarlo“, señaló el chileno.

Sammis Reyes comentó en ADN sus sacrificios

Sammis Reyes atendió a “Los Tenores” de ADN en su día libre, aunque no lo usó precisamente para descansar, consciente de que debe pulir sus cualidades en el fútbol americano.

“Es ver todo lo que hago en la cancha, grabamos todos los entrenamientos y partidos. Hay cosas que limpiar, como en cualquier otro deporte. He estado dispuesto a hacer lo que sea para mejorar. Hoy tuve libre y entrené cinco horas, más allá de lo que el equipo requiere. De aquí a un par de meses espero mejorar bastante“, apuntó el deportista de 25 años.

En ese contexto, aseguró que haber llegado hasta donde está en Norteamérica no fue nada sencillo y contó algo de lo que tuvo que vivir para ser parte del alto rendimiento.

“Tuve que dejar a mi familia a los 14 años para llegar a Estados Unidos, donde no conocía a nadie. Haber llegado sin saber inglés fue super difícil. Fueron muchos años de sacrificio, de días oscuros, años sin ver a mis papás. Todo eso llevó a crear una mentalidad diferente, mi forma de pensar no es la misma que la de muchas personas. Siento que nada me puede parar“, señaló el ex basquetbolista.

Por lo mismo, el propio jugador puso de ejemplo su paso del básquetbol al fútbol americano como un ejemplo para quienes siguen el deporte.

“La única forma de mejorar es a través del riesgo, intentarlo y fallar. Continuar con ese proceso hasta siempre. Si tenemos las agallas para salir a pelear, hay que estar dispuesto a fallar. No llegué a la NBA, pero gracias a ese esfuerzo la vida me dio esta otra oportunidad. Hay que atreverse a pelear por los sueños“, cerró Sammis Reyes.