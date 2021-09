Tomás González confirmó que no competirá en Santiago 2023: “Estoy pensando en el retiro”

Este jueves, el destacado gimnasta chileno Tomás González dialogó con Sandra Zeballos y Aldo Schiappacasse en el Ciudadano ADN, donde se refirió a su pronto retiro del deporte, los Juegos Olímpicos de Tokio y los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

El tres veces finalista olímpico confirmó que en unos meses concretará su retiro como deportista. “Estoy pensando en el retiro, pero no sé cuando. No he pensado cómo retirarme, pero está difícil hacer algo masivo por el covid-19. De aquí a fin de año voy a pensar bien cuando sea el minuto y la forma”, confesó.

“Tengo 35 años, con bastantes lesiones, problemas siempre hay acá en Chile, es difícil dedicarse al alto rendimiento. Estoy contento con lo hecho, pero quiero disfrutar como espectador”, señaló González sobre las razones que lo llevaron a tomar esta decisión.

Es por esto que aseguró Tomás González aseguró que no competirá en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. “Estaré como espectador, como deportista no tengo como objetivo llegar a los Panamericanos. No me veo de aquí al 2023 representando a nuestro país”, indicó.

“Ya he hecho bastante. Me gustaría llegar en buenas condiciones y siempre medalla como siempre lo he hecho, pero se hace difícil cumplir con todas las cargas diarias”, agregó el gimnasta nacional.

Juegos Olímpicos de Tokio

En Tokio 2020, Tomás González vivió sus últimos Juegos Olímpicos, donde compitió en modalidad de suelo pero no le alcanzó el puntaje para seguir en carrera y pelear por una medalla.

Hoy en el Ciudadano ADN, el deportista habló sobre los problemas de salud mental que sufrió la gimnasta Simone Biles en la cita olímpica de Tokio. “Todos los gimnastas sabemos lo difícil que es, en este deporte uno busca la perfección y nunca es suficiente, en el caso de Biles, es una mega estrella de Estados Unidos, no me imagino el nivel de exigencia que debe tener dentro y fuera del gimnasio”, sostuvo.

En este punto, González explicó que la estadounidense “tuvo un bloqueo mental que muchas veces pasa en la gimnasia, donde uno pierde la ubicación en el aire y se queda congelado, esto es súper peligroso”.

“Es un reflejo del tema de salud mental. En esto del alto rendimiento uno aguanta mucho y te empieza a afectar. Uno calla muchas cosas pero te exigen por todos lados. Me parece bien que se abra este tema hoy en día”, concluyó.