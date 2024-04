El periodista Fernando Solabarrieta protagonizó un divertido momento durante la emisión de su programa radial Marca Personal. Esto tras confirmar el fin de su matrimonio con Ivette Vergara. Y es que, durante esta semana, el comentarista deportivo anunció su separación de Ivette, con quien compartió una vida y tres hijos: Nicolás, Maite e Iñaki.

En un momento distendido durante la emisión del programa Marca Personal, el comunicador hizo referencia a la canción Me dediqué a perderte del famoso cantante mexicano Alejandro Fernández. Para el periodista deportivo, esta canción es la mejor letra de desamor que haya escuchado. “Mira lo que dice, ‘¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía?’”, entonó.

Y mientras la interpretaba, destacó una estrofa en particular: “Entonces descubrí que ya mirabas diferente”. Y luego, el comentarista deportivo comentó: “Cuando una mujer o un hombre te mira diferente es que todo se acabó, no hay nada más que hacer”, lo que parecía un momento de sinceridad con sus seguidores. Y es que la frase resonó con fuerza, y ha dado paso a especulaciones sobre si esta reflexión se trataba de una confesión dedicada indirectamente a su expareja Ivette.

De hecho, incluso su compañero en el programa, Nicolás Peric le preguntó: “¿Y no se te ocurrió escucharla antes?”, haciendo referencia directa al quiebre con Ivette. Sin embargo, Fernando Solabarrieta optó por mantener la discreción. “¿Por qué crees que yo estoy viviendo este momento? Hablo de la canción porque es hermosa y punto”, concluyó.