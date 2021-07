Tomás González tras su eliminación en Tokio 2020: “Fue un regalo estar acá, pero estos fueron mis últimos Juegos Olímpicos”

Tomás González, el mejor gimnasta chileno de la historia, cumplió durante la madrugada chilena de este sábado 24 de julio su tercera presentación en unos Juegos Olímpicos.

Ya con 35 años, Tomás González compitió solo en la modalidad de suelo en Tokio 2020, cerrando su ciclo olímpico.

Cabe recordar que el gimnasta ya estuvo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y de Río de Janeiro 2016.

El gimnasta nacional hizo su rutina desde las 02:01 am, y los jueces le dieron un puntaje de 13.600. Y era el de mayor edad entre los competidores en suelo.

Tomás González llegó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a último momento, pues estaba en la lista de los reservas y al final se le dio la chance de clasificar.

Pero no pudo seguir en carrera este sábado 24 de julio, pues avanzaban los ocho mejores y él terminó en lejos de esas ubicaciones.

Quedó feliz con lo que hizo en Tokio 2020

Sin embargo, Tomás González no ocultó su felicidad por haber estado en sus terceros Juegos Olímpicos.

“Estaba entrenando y apenas hace una semana nos confirmaron la clasificación”, dijo el gimnasta a TVN tras su eliminación.

“Arriesgué un poco y cometí un pequeño error que me costó bastante caro en la puntuación, pero quedé contento porque la rutina fue muy buena en general a mis 35 años. Fue un regalo estar acá”.

Tomás González ya piensa en el retiro

Tomás González agregó que “me deja feliz y orgulloso representar a mi país por tercera vez en unos Juegos Olímpicos”.

“Espero que esto sirva de motivación a los futuros gimnastas, más encima en medio de la pandemia de coronavirus, que dificultó mucho la preparación y las competencias”.

“Mi carrera ha sido mejor que cualquier sueño que hubiera tenido. Siempre soñé con llegar a los Juegos Olímpicos, y ya estoy en mis terceros en un deporte con mucha competitividad”.

Tomás González y lo que viene

El gimnasta señaló que “con estar acá ya me siento un campeón, aunque claramente mis objetivos ahora fueron distintos a los de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016”.

“Me sentía algo nervioso, pero la idea era disfrutar y esto ya queda para la historia. Seguiré ligado al deporte, aunque no sé aún en qué área”.

“Lo claro es que estos son mis últimos Juegos Olímpicos y además no me proyecto para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. No sé si alargar mi carrera uno o dos años. Ahora quiero unos días de vacaciones y luego veré qué haré”.