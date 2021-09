Hockista chilena Josefina Cambiaso firmó por un equipo profesional de España

Los últimos años el hockey césped nacional ha entregado destacadas actuaciones a nivel internacional, con medallas en juegos sudamericanos y panamericanos. Situación que ha despertado el interés por jugadoras chilenas, como lo muestra el caso de Josefina Cambiaso.

A sus 24 años, le llegó la oportunidad desde el extranjero y firmó por el cuadro español de hockey césped, Castelldefels, iniciando así su carrera profesional en el extranjero.

“Fue como un sueño de niña que tuve siempre, de ir a jugar afuera y hacerlo más profesional y la verdad que ahora me llegó en el momento justo, porque yo estuve en la selección y salí. Entonces ahora estoy en un periodo que tengo tiempo entonces se me da perfecto. Puedo ir, dedicarme y hacer lo que me gusta”, comento Josefina Cambiaso.

Una opción que buscó desde siempre y que, tras algunas conversaciones y gestiones, logró de manera definitiva cerrar su paso al extranjero, donde la esperan con ansias.

“Llego allá el 2 de septiembre y tengo que jugar el 5. El entrenador me llamó y me dijo “Jose el jet lag no existe, tengo tu uniforme listo, colgado, llegas, te lo pones y adentro de la cancha“. Eso en parte me da una seguridad porque es como a lo que voy, porque como que llego y listo, adentro de la cancha, a hacer lo que me gusta”, apuntó la deportista nacional.

El pasado y futuro de Josefina Cambiaso con la selección chilena

Josefina Cambiaso fue parte de “Las Diablas” en 2018. Incluso en ese mismo año, con el Team Chile de hockey sobre césped se colgó la medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba, tras derrotar en la definición a Brasil.

“Mi objetivo es volver a ser parte del seleccionado y también por eso me estoy yendo a Europa, a agarrar experiencia y roce para alcanzar un nivel mayor”, confesó la deportista.

La estudiante de técnico agrícola, espera sumar experiencia en España con las ganas de volver a representar a Chile, idealmente para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. “Ese es un sueño y de muchas jugadoras también. Jugar en unos juegos en tu país, no tiene precio”, sentenció Josefina Cambiaso.