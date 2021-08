Lorena Fica, multicampeona nacional de surf: “En el evento nos exigen un montón, pero en un momento nos impidieron entrenar”

En una nueva edición de Mujeres al Deporte de ADN, Macarena Miranda conversó con la ariqueña Lorena Fica, una de las máximas exponentes del surf en Chile. Ha sido cinco veces campeona nacional, vicecampeona sudamericana y la chilena mejor posicionada en el ranking de la World Surf League. Además, cumple con el cargo de vicepresidenta de la Federación Nacional de Surf.

El 2020 fue un año difícil para el deporte de alto rendimiento, y el surf también se vio afectado. “Cuando ocurrió la pandemia y no nos dejaron ir al mar, fue una depresión tremenda de no poder hacer lo que uno realiza todos los días, es algo muy cotidiano para nosotros, fue difícil, estuve dos meses fuera del agua y me costó un montón. Cuando volví al mar me desorienté un poco”, relató Fica.

“Teníamos que seguir entrenando, venían los Juegos Olímpicos de Tokio y pasa que hoy en día se quejan de que hubieron pocas medallas, siendo que hubo un periodo en donde no pudimos entrenar. En el evento nos exigen un montón, pero en un momento nos impidieron entrenar”, señaló la destacada surfista chilena.

Lorena comenzó en el mundo del surf cuando tenía once años. Sobre sus primeras experiencias en el agua, confesó que “nunca le tuve miedo al mar, siempre lo vi como algo amigable, un lugar donde me sentía muy cómoda. El surf me causó mucho sentido, jamás paré”.

Con una mirada al desarrollo del surf femenino en Chile, la nacida en Arica explicó que “cuando empecé en este deporte éramos muy pocas mujeres, a veces no se hacían campeonatos porque no llegaba la cantidad de competidoras necesaria y el nivel no era muy bueno, nos lanzaban a las peores condiciones, con las olas más malas”.

“Trinidad Segura y Jessica Anderson como referentes alzaron la voz en su momento y desde ahí empezó a cambiar la mentalidad, comenzaron a aparecer más mujeres y hoy el nivel subió”, comentó la cinco veces campeona nacional.

La deportista y actual vicepresidenta de la Federación Nacional de Surf se prepara desde ya para lo que serán los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. “Me estoy planificando con mi nuevo entrenador Miguel Maturana y con todo mi equipo. Es el próximo desafío que tengo y es mi enfoque en este momento”, concluyó Lorena Fica.