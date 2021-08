Franco Morales cambió de club y será nuevo jugador del Atlético Puerto Varas

El basquetbolista Franco Morales protagonizó una de las sorpresas del mercado cestero en Chile y se transformó en nuevo jugador de Atlético Puerto Varas.

Jugará por dos temporadas con los lacustres y dejará Las Ánimas, club en el que ya quedó eliminado de la Liga Nacional tras perder la final de la Conferencia Sur ante CD Valdivia.

A través de su cuenta de Instagram, Franco Morales anunció su salida del cuadro de la Región de los Ríos.

“Es momento de buscar nuevos desafíos y los afrontaré con las mismas ganas que me caracteriza. Me voy con mis ojos llenos de lágrimas pero no de pena, sino de felicidad y tranquilidad de haber dejado mi legado”, escribió el base de 29 años.

En paralelo, los “fantasmas” también despidieron al jugador y seleccionado nacional en sus redes sociales.

Hoy un integrante de la familia fantasma se aleja y queremos agradecerle por todas esas alegrías, emociones y triunfos vibrantes que quedarán grabados por siempre en nuestros corazones (sigue) pic.twitter.com/vMoXo8DTsb — Club Deportes Las Ánimas de Valdivia (@cdla_lasanimas) August 27, 2021

Ahora, Franco Morales tendrá la opción de disputar la Copa Chile 2021 y la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquetbol defendiendo a Atlético Puerto Varas.

Más allá de sus últimas actuaciones con la selección chilena, fue en Las Ánimas de Valdivia logró el último de sus cuatro títulos nacionales en al temporada 2017-2018.

El basquetbolista nacional suma pasos por otros clubes cesteros en Chile como Liceo Mixto, Colo Colo, Español de Talca y Tinguiririca San Fernando,