Hockista Catalina Flores firmó por el Benfica de Portugal: “Me permitirá hacer profesionalmente lo que más me gusta”

La hockista Catalina Flores fue oficializada esta mañana como nueva jugadora del Benfica de Portugal, vigentes campeonas de la especialidad en la liga lusa.

Quien es la goleadora de las “Marciantas”, la selección chilena femenina del hockey patín, firmó un contrato por un año pero podría extenderse por otras dos temporadas.

“Estoy muy contenta de haber fichado en un club tan grande como Benfica. Está en los primeros lugares a nivel europeo y también a nivel mundial siempre ha sido uno de los clubes más grandes tanto en hombres como mujeres”, explicó Catalina Flores en conversación con ADN TOP KIA.

“Sobretodo muy contenta de haber firmado un contrato profesional siendo mujer, lo que me permitirá hace profesionalmente lo que más me gusta. Estoy muy entusiasmada, estoy entrenando mucho para llegar en la mejor forma física allá y pelear por todo lo que compitamos”, recalcó la deportista de 22 años.

La propuesta que devolverá a Catalina Flores a Europa

La hockista regresó a Chile en 2020 tras cinco años en clubes del hockey patín en España, donde compitió en el Vila Sana y el HC San Jorge. Todo por el covid-19. Sin embargo, su nombre siguió sonando en Europa.

“A medida que se fueron reanudando las ligas, me llegaron algunas propuestas pero preferí quedarme acá y esperar que pasara un poco todo. Fue muy sorpresiva la llamada de Benfica y era una propuesta a la que no me podía negar“, confesó Catalina Flores, quien viajará en noviembre para sumarse al cuadro portugués.

Noticias positivas también para la selección chilena, considerando que Catalina Flores es una de las figuras de las “Marcianitas”.

“Para la selección chilena siempre es bueno tener jugadoras en Europa, en las ligas más competitivas. Estemos donde estemos siempre queremos ser mejores, pensando en el Mundial de Argentina el próximo año“, cerró Catalina Flores.