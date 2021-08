Macarena Ramos, seleccionada de hockey patín chilena: “Nuestro deporte es poco valorado en Chile, aunque hemos ganado cosas importantes”

En un nuevo capítulo del programa Mujeres al Deporte, la periodista Macarena Miranda conversó con Macarena Ramos, jugadora de hockey patín chilena.

La seleccionada nacional y jugadora del afamado Benfica de Lisboa, Portugal, uno de los clubes más importantes de Europa, se refirió a su vida en el Viejo Continente, donde lleva siete años.

“La pandemia de coronavirus ahora está bastante controlada. Cada vez hay más personas vacunadas, como en todo el mundo, y las reglas de confinamiento son menos”.

“Vamos por buen camino y ya hay gente que puede ir como público a los estadios y gimnasios”, contó la deportista de 24 años, quien ha ganado nada menos que catorce títulos con el Benfica.

“Representar al Benfica es un orgullo, y me llena completamente la manera en la que se vive este club”.

“En Chile yo soy “chuncha” de corazón, y con el Benfica pasa lo mismo. Aunque se gane, pierda o empate, siento la misma vibración con Universidad de Chile y con el Benfica”, añadió Macarena Ramos, quien acá jugaba por el club Vilanova.

“Y más contenta me deja el hecho de que el Benfica haya querido renovar conmigo un año más. No puedo estar más feliz”.

“Yo me proyecto solo a un año. Quiero ganar todos los títulos que pueda con el Benfica y el año que viene veré lo que quiero hacer. Me pongo objetivos a corto plazo”.

Tal renovación de contrato fue resaltada en la web oficial del club en una nota publicada el pasado 15 de agosto.

La partida de Macarena Ramos

Macarena Ramos es una de las varias integrantes de las actuales “Marcianitas” que juegan fuera del país. Y recordó cómo se dio su partda.

“En 2014 jugué mi segundo Mundial en Francia, y ese año salí del colegio. Entré a la universidad y me llegaron cuatro ofertas de España, pero no me convencían”.

“Es que iba a estar sin mis papás y hermanos chicos. Hasta que vino la propuesta del Benfica, y no lo pensé mucho para aceptar”.

Macarena Ramos llegó en 2015 Benfica, y ha permanecido en ese elenco salvo un lapso en la temporada 2018-2019, cuando se fue a jugar al club catalán Cerdanyola, de España.

“Este es mi séptimo año en Europa. Lo bueno es que en España y en Portugal valorizan mucho al hockey patín… Estoy muy agradecida, pues en ambos países nunca me ha faltado algo”.

“Acá soy semiprofesional, pues también estudio, becada por el Benfica. Ambos clubes me han cuidado, y en lo personal he crecido el triple que como jugadora, por estar sola. Pero estoy haciendo lo que me apasiona y cuento con mucho apoyo”.

Según Macarena Ramos, “para estudiar y ser deportista al mismo tiempo hay que saber organizarse y ser ordenada. A veces me canso un poco, porque mi agenda es muy cuadrada”.

“Pero al rato me pongo a pensar que estas son las cosas que debo y quiero hacer. El hockey patín no es para toda la vida, y debo prepararme para después”.

Los desafíos que vienen

La seleccionada de hockey patín espera competir en el Panamericano específico del mes que viene en Florida, Estados Unidos, y en el Mundial del año que viene en San Juan, Argentina.

Es que quiere mejorar lo que ha hecho con las “Marcianitas”, con dos medallas de bronce en los Mundiales de 2014 y 2019.

Y su meta íntima es repetir el título mundial de 2006 en casa.

“En principio debería ir en septiembre a Estados Unidos, pero aún no está confirmado porque me falta la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus”.

“Si se da todo bien, yo iría. Pero si falto no es por no querer ir, pues desde el Mundial de 2019 que no juego por Chile y ya quiero hacerlo de nuevo”, señaló Macarena Ramos.

“El Mundial debió ser este año, pero la pandemia cambió todo. Para el Panamericano y el Mundial siento que la selección chiena es un buen equipo”.

“Somos un grupo unido y casi todas tenemos. Representar al país es lo que todo deportista quiere hacer, por eso todas lo disfrutamos. Nos apoyamos y ayudamos, tirando juntas para adelante y dando lo mejor”.

Macarena Ramos señaló que “estoy ansisosa por el Mundial, que será al lado de Chile. Si me llevan, mi familia podría ir a verme , lo que me encantaría”.

“Algunas llevamos varios Mundiales juntas, y eso nos da más experiencia. Creo que más de la mitad de la selcción está jugando en Europa, lo que eleva el nivel del grupo”.

Una mirada crítica

Hace pocos días fue conocida la grave situación que vive el entrenador de las “Marcianitas”, el argentino Rodolfo Oyola.

El técnico denunció que durante ocho meses no ha recibido sue duelo.

“He salido a vender milanesas con un carro… Nunca había vivido algo así”, confesó el DT de la selección femenina de hockey patín de Chile.

Macarena Ramos, sin ahondar mucho, indicó que lo de Rodolfo Oyola “afecta a todo el proceso, pero la verdad es que no tengo mucho conocmiento de la situación. Por eso prefiero no comentar, pues puedo decir algo errado”.

En lo que sí ahondó la jugadora es en el hecho de que el hockey patín no está considerado para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, evento en el que ADN será la radio oficial.

“La verdad es que el hockey patín puede luchar por medallas en las tres categorías que hay. No entiendo por qué nos dejaron, considerando por ejemplo que en el nivel femenino en los Mundiales hemos sido terceras y antes fuimos campeonas”.

“Somos un equipo nuevo y podemos pelear una medalla. Incluso hay algunos que dicen que la tendríamos asegurada, aunque yo prefiero jugar antes”.

Y la jugadora del Benfica no oculta sus sentimientos debido a esta situación.

“Me pone triste que el país no vea que tiene un deporte al que debería potenciar más y se queda con otras disciplinas más populares”.

“En Chile hay cinco mil jugadores inscrtos en la Federación. Pese a las dificultades, eso es una alegría, pues ese es el semillero y el futuro del hockey patín chileno”.

“Pero siento que el hockey patín es poco valorado en Chile, aunque hemos ganado cosas importantes tanto los hombres como las mujeres”.

Macarena Ramos está convencida de que “con mejores condiciones los logros serían aún mejores y llegaríamos más lejos”.

“Además no somos un deporte olímpico, lo invitaron a Barcelona 1992. Y eso es por una norma que a lo mejor ya hay que cambiar. Como en Oceanía no hay hockey patín y un deporte debe ser desarrollado en todos los continentes para llegar a los JJ.OO., no califica,os. No estoy de acuerdo con esa razón”.