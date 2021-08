Alberto Abarza tras ganar el oro en los Juegos Paralímpicos: “Los sueños están para cumplirse, hasta lo imposible”

Una jornada histórica protagonizó Alberto Abarza, quien ganó la final de los 100 metros espalda en la categoría S2 de natación y se quedó con la medalla de oro de los Juegos Paralímpicos de Tokio.

Tras la ceremonia de entrega de medallas, en donde el deportista nacional se alzó con la presea dorada, habló sobre este inolvidable logro.

“Es un camino largo, de muchos años, no es llegar y estar en unos Juegos, es mucho sacrifico, todos los días a las cinco de la mañana tengo que meterme al agua helada, pero valió la pena, eso es lo más lindo. Los sueños están para cumplirse, con trabajo se puede lograr cualquier cosa, hasta lo imposible”, señaló el “Beto”.

Sobre la carrera, Abarza comentó que “sabía que tenía que apretar y no volverme loco en los primeros metros, es difícil enfocarse porque uno cree que va lento, pero en los primeros quince metros iba rápido. A la vuelta, me dolió como nunca, pero iba apretando y veía las gotas de agua que salpicaban y sabía que estaba cerca”.

“En esos últimos metros me dolió la vida, pero valió la pena, sabía que quedaban ocho metros y se acababa esto, así que le dimos con todo”, agregó el destacado medallista paraolímpico.

Un sueño cumplido para Alberto Abarza y el logro dedicado a su familia

El nadador dejó ver su emoción al conseguir uno de sus mayores objetivos. “Estoy viviendo un sueño que partió cuando tenía dos años ingresando a la piscina de la Teletón, coronarlo así, con el apoyo de todo Chile y de mi familia, estoy muy feliz”, indicó.

Durante la competencia, el “Beto” confesó que “pensé en mis dos hijas, me hubiese encantado que estuvieran acá, en mi pareja también y mi mamá, porque ella fue la que me llevó a la piscina cuando era un niño, me inculcó el amor por el deporte”.

“Gracias al Comité por todo el esfuerzo que hacen y toda la gente linda que nos apoya día a día para que esto resulte”, concluyó Alberto Abarza tras una jornada histórica para el deporte chileno.

