Sammis Reyes superó el segundo corte para integrar el plantel del Washington Football Team

Sammis Reyes sigue dando pasos para convertirse en el primer deportista chileno en disputar la NFL, defendiendo los colores del Washington Football Team.

Según informaron en la prensa especializada de Estados Unidos, el nacional sigue siendo bien considerado por el técnico Ron Rivera y se mantuvo en la lista de 80 deportistas que componen el plantel.

Esto luego que se notificaran cuatro nuevas bajas en Washington Football Team: Jordan Brown, Rick Leonard, Justus Reed y Justin Phillips.

We have released the following players:

CB Jordan Brown

T Rick Leonard

LB Justin Phillips

DT Justus Reed pic.twitter.com/MHs09iqOF1

— Washington Football Team (@WashingtonNFL) August 24, 2021