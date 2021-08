Sammis Reyes no aguantó la emoción tras debutar en la NFL: “Representar a Chile en esta etapa significa el mundo para mí”

Sammis Reyes hizo historia el pasado jueves al convertirse en el primer chileno en jugar un partido en la NFL de Estados Unidos, en el cual tuvo su debut con el Washington Football Team.

El ala cerrada ingresó durante el encuentro de pretemporada del elenco capitalino ante el histórico cuadro de New England Patriots, en el Gillette Stadium de Foxborough.

Durante la jornada de este domingo, el jugador nacional habló en conferencia de prensa tras la práctica con el cuadro estadounidense y no aguantó la emoción al referirse a su gran logro de ser el primer criollo en estrenarse en la NFL.

“Me emociona, porque nunca ha habido un chileno en la NFL. De donde vengo no tenemos tantas oportunidades y sé que hay mucha gente que me apoya, me mandan mensajes todos los días y ser capaz de representar a mi país en esta etapa significa el mundo para mí”, aseguró Reyes ante los medios.

Además, el exbasquetbolista tuvo palabras para el destacado momento luego de su partido en el cual recibió una bandera chilena por parte de un fanático y compatriota.

“Fue un momento que nunca olvidaré. A la salida me estaban gritando en español y yo supe que era un chileno, me tiró la bandera y la firmé, fue un momento hermoso el tener a un chileno en el estadio conmigo”, declaró.

Luego de analizar su debut, Sammis Reyes sostuvo que “gané confianza después del primer juego y sé que pertenezco acá. Fue increíble. Fue una bendición. He trabajado tan duro para llegar a este punto, no quiero dar por sentado ni un solo momento. Quiero seguir trabajando”.