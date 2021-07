AUDIO | Francisca Crovetto: “Terminada mi última vuelta, ya estoy pensando en Paris 2024”

Francisca Crovetto afrontó las críticas luego de haber terminado en el lugar 23 del tiro skeet, lejos de la pelea por las medallas en Tokio 2020.

“Planificamos súper bien, hicimos un trabajo a consciencia. Esto es un aprendizaje, obviamente hay cosas que uno quizá podría haber hecho mejor. Ojalá todos tuviéramos la receta del éxito y no es así. No tengo ningún tipo de reproche“, aseguró la abanderada nacional.

Además, a sus 31 años, señaló que aún tiene opciones de progresar en el alto rendimiento tras participar de sus terceros Juegos Olímpicos.

“Soy una tiradora mucho más fuerte, aunque quizá mi resultado así no lo demuestra. Técnicamente estoy más fuerte, disfruto mucho más de mi trabajo. Afortunadamente, practico un deporte que es longevo y que me va permitir estar en Paris, que está a la vuelta de la esquina, de todas maneras. Yo terminada mi última vuelta ya estoy pensando en Paris 2024 y por supuesto en la gran fiesta deportiva que vamos a tener en Santiago 2023″, expresó Francisca Crovetto.

La deportista nacional también marcó diferencias respecto a su participación en Río 2016, donde también no pudo pelear más alto en la clasificación.

“Río fue una competencia difícil. No disparé bien, no era yo. El camino me lo cuestioné, tanto sacrificio y vivir distinto para qué. Y la verdad es que ahora no me lo cuestiono, sigo viviendo distinto y haciendo sacrificios, pero hago lo que me gusta. Me divierto, aprendo, cada día me desafío a mi misma. Siento que la vida está constantemente poniéndome en la cuerda floja y me desafía. Y eso me ayuda a crecer”, explicó.

Los agradecimientos de Francisca Crovetto

Al margen de lo que expresó ante los micrófonos, Francisca Crovetto también tuvo espacio para reflexionar en sus redes sociales.

“Es difícil afrontar los momentos donde las cosas no salen como uno espera, pero soy una convencida que la adversidad es mi mejor maestro. Mi sueño olímpico sigue intacto. La llama que tengo adentro, esta competencia, solo ayudó a encenderla con más fuerza“, escribió en su cuenta de Instagram.

Además, expresó sus agradecimientos a familiares y directivos por el proceso que la llevó a ser la primera deportista del Team Chile clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio.