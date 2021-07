El Team Chile desfiló en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio

El Team Chile participó esta mañana en el desfile de las delegaciones durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Aunque se había anunciado un listado de 15 deportistas chilenos, finalmente fueron 13 los que pasaron.

El tenista Tomás Barrios, el gimnasta Tomás González y la equitadora Virginia Yarur optaron por privilegiar sus participaciones, que arrancan esta noche en Chile.

En cambio, la ciclista Catalina Soto logró sumarse a última hora a la delegación chilena.

Tras la aparición de Túnez, fue el turno del Team Chile para lucirse en el Estadio Olímpico de Tokio. Francisca Crovetto y Marco Grimalt fueron los encargados de llevar la bandera.

Ante menos de 1000 invitados en el Estadio Olímpico de Tokio, los 205 países participantes de la máxima cita del deporte desfilaron con delegaciones reducidas, producto de la pandemia del covid-19.

En total, fueron 5.700 personas las que se encontraron en la cancha del recinto japonés al encenderse la llama olímpica.

El desarrollo artístico de la presentación japonesa estuvo lejos del brillo de otras ceremonias inaugurales.

Bailes acompañados de cánticos tradicionales e iluminación sin demasiada ostentación. Las referencias a la pandemia y los confinamientos forzados por el coronavirus fueron permanentes.

Apart, but not alone.

With the emergence of COVID-19, many athletes had to train for this moment in isolation. But they were always connected by their hope and shared passion. ❤️#StrongerTogether #OpeningCeremony pic.twitter.com/7teAvhljXe

— Olympics (@Olympics) July 23, 2021