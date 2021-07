China lidera el medallero tras el primer día de actividad en los Juegos Olímpicos de Tokio

Tras la disputa y entrega de las primeras preseas, China se colocó en el liderato del medallero en los Juegos Olímpicos.

El gigante asiático ya sumó 4 podios, con 3 oros y 1 bronce. De hecho, sumaron la primera medalla que se entregó en Tokio: Qian Yang, que se coronó campeona en la modalidad 10 metros rifle de aire.

Los otros dos oros chinos fueron de Zhihui Houn en el levantamiento de pesas categoría hasta 49 kilos y Sun Yiwen en la espada individual de la esgrima.

En cambio, otro gigante del olimpismo como Estados Unidos no sumó ninguna medalla. Algo que el Team USA no vivía desde los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, cuando no participaron como parte del bloqueo al régimen de la Unión Soviética.

Sudamérica dijo presente en el medallero de Tokio 2020

En el listado de 11 eventos válidos para el medallero en el primer día de los Juegos Olímpicos, Sudamérica tuvo su momento de gloria.

Hablamos específicamente de Ecuador, que celebró al ciclista Richard Carapaz. El deportista ecuatoriano se impuso en el ciclismo de ruta tras un recorrido de 6 horas, 5 minutos y 26 minutos por las calles de Tokio.

Con esto, Ecuador sumó la segunda medalla de oro de su historia, igualando las doradas de Chile, Uruguay y Venezuela en Juegos Olímpicos.

Punto aparte para el hito personal que significa para Richard Carapaz estar en lo alto del podio, pues ya se había metido en el podio de tradicionales pruebas del ciclismo mundial como el Tour de Francia y el Giro de Italia.