Las críticas a la vestimenta del Team Chile en la ceremonia inaugural de Tokio 2020

Apenas apareció la delegación desfilando en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio, las redes sociales no quedaron indiferentes a la vestimenta del Team Chile al momento de presentarse en Japón.

A diferencia de otras ceremonias, donde los abanderados nacionales aparecieron con trajes típicos nacionales, Francisca Crovetto y Marco Grimalt aparecieron con short y camisa.

La misma ropa con la que apareció el resto de los deportistas nacionales y que desató las críticas porque, según muchos, era una vestimenta más para pasear en la playa que en un desfile olímpico.

No tengo nada contra #TeamChile pero que lindo ver los trajes o indumentarias típicas de algunos países, mientras el de nuestro team parece más tenida de espectadores de Wimbledon . Lindo sería a futuro considerarlo #Tokyo2020EnTVN #JJOOChile

En cambio, otros usuarios de redes sociales cuestionaron la exigencia de una vestimenta más “tradicional” y entregaron su apoyo al Team Chile en Tokio.

#TeamChile

Si van vestido de Huaso no les gusta, si van de buzo dicen que no tienen identidad, si hubiesen ido de mapuche dirían que es apropiación cultural, la vestimenta de ahora, que ojo varios países van así, es muy zorrona

O sea, no hay como darle en el gusto

— Juan Duque Castro (@jduquecas) July 23, 2021