Joaquín Niemann rozó su segundo título en el PGA Tour y perdió en el desempate

Este domingo, Joaquín Niemann finalizó su gran participación en el Rocket Mortgage Classic, torneo válido por el PGA Tour. El chileno estuvo cerca de obtener su segunda corona en el circuito, pero perdió el título en el desempate.

El golfista nacional luchó el primer lugar hasta esta jornada, la cual fue la última del certamen. “Joaking” llegó al playoff con -18 y sin bogeys, instancia crucial en la cual enfrentó al estadounidense Troy Merritt y el australiano Cam Davis.

El talagantino anotó birdies en las banderas 3, 10, 16 y 17, por lo que finalizó la jornada con un -18 acumulado y empatado con sus dos contrincantes al título, Merritt y Davis.

Pese al tremendo torneo que realizó Joaquín Niemann, terminó rozando la gloria y cayó ante sus rivales que lograron pasar al segundo hoyo del desempate y lo dejaron fuera.

Joaquín Niemann bogeys the first playoff hole and has been eliminated.

That's his lone bogey this week and first in 77 (!) holes. pic.twitter.com/NAxUXwFI7m

— PGA TOUR (@PGATOUR) July 4, 2021