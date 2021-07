Joaquín Niemann sigue como líder y mañana buscará su segundo título en el PGA Tour

Joaquín Niemann sigue mostrando un alto nivel en Detroit y se mantuvo como líder del Rocket Mortgage Classic, torneo válido por el PGA Tour, tras la disputa de la tercera ronda.

El golfista nacional ha mostrado un nivel tal de precisión que no ha cometido bogeys en ninguno de los 54 hoyos que ha disputado en el Detroit Golf Club.

“Joaking” completó la tercera vuelta al campo con una tarjeta de -4, fruto de cuatro birdies en los hoyos 1, 7, 13 y 17. Así, el mejor golfista nacional acumula un puntaje de -14 y se mantuvo como líder del Rocket Mortgage junto al estadounidense Troy Merritt.

All smiles for new co-leader @JoacoNiemann. 😄 pic.twitter.com/bNjNehoqed

— PGA TOUR (@PGATOUR) July 3, 2021