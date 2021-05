Con todo por el podio: piloto Giorgio Carboni se alista para el CaNav Rally Raid de Argentina

Para este 14 de mayo estaba pactado la tercera fecha del CaNav Rally Raid, que reúne a pilotos de Sudamérica para competir, esta temporada, en suelo argentino. Debido a la crisis sanitaria, la carrera se reprogramó para junio, aún sin días definidos.

Uno de los representantes chilenos que cruzará la cordillera para ir a la competencia es Giorgio Carboni, quien viene de lograr un destacado sexto lugar en el South American Rally Race 2021 (SARR), realizado en febrero pasado. En conversación con ADN Deportes, el piloto nacional señaló sus objetivos en tierras trasandinas.

“Analizando mis últimos resultados en el SARR, estamos en condiciones de ir a buscar el podio del CaNav. Si no tuviera ningún problema, puedo ir a pelear el podio, pero no me atrevería a decir qué lugar. Me siento con la comodidad de que es factible buscar ese resultado”, aseguró Carboni, quien también es dueño del emprendimiento Solemiouv.cl

Sobre la diferencia entre los pilotos chilenos y argentinos, Giorgio indicó que “en Argentina hay mayor cultura del deporte motor y acá en Chile, de los que estamos compitiendo, hay un nivel un poco más bajo”.

Pese a esto, el exponente nacional de 30 años, destacó el gran nivel que aportan Pablo Quintanilla y José Ignacio Cornejo, quienes tuvieron gran desempeño en el Dakar 2021. “A Pablo siempre lo he visto como un referente, es un bicampeón mundial. Por otro lado, el “Nacho” es el futuro de Chile en el Rally Cross-Country”.

El CaNav Rally Raid argentino tendrá cuatro etapas por delante que se desarrollarán en San Juan, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja.