Sammis Reyes tras convertirse en el primer deportista nacional en llegar a la NFL: “Quiero que todos los chilenos peleen por sus sueños”

ADN TOP KIA tuvo el privilegio de conversar con Sammis Reyes durante este viernes, el primer jugador chileno que, en toda la historia, ficha por un elenco estadounidense en la NFL.

El criollo se convirtió en el nuevo refuerzo del Washington Football Team para la próxima temporada de la National Football League.

-¿Cómo han sido estos primeros días como flamante jugador profesional de fútbol americano..? Felicitaciones Sammis, por cierto…

Han sido días súper intensos. Estoy super contento con la oportunidad, ya entrenado con el equipo y estoy haciendo todo lo posible para estar en la cancha todos los domingos, que es lo que a mí me importa.

– ¿Te ha cambiado mucho la vida, en estas últimas semanas o los últimos días, después que explotó esta noticia, formaste un muy buen contrato y entraste a este mundo mega profesional de la NFL?

Sigo siendo el mismo. Mi personalidad nunca va a cambiar. Voy a seguir siendo muy humilde y seguir intentando motivar a la sociedad chilena que peleen por sus sueños. Quiero que todos podamos surgir y cumplir nuestros sueños. Es secundario para mí lo económico y que sea un buen contrato.

– Ahora que serás nuestro embajador en este deporte tan poco tradicional para países como el nuestro, ¿Te gustaría que otros chicos pudieran seguir tus pasos o enseñarles el camino?

Yo se que los chilenos tenemos talentos. Basta solo a salir a encontrarlo, tener disciplina, trabajo duro y mucha inteligencia.

– Has dicho que tu objetivo es entrar a la cancha cada domingo, en la temporada que arranca en septiembre, con 17 partidos en la temporada regular, o después en la postemporada. No es fácil, porque de 80 integrantes de un plantel, entran 53…

Estoy enfocado en jugar y aprender. Me acaban de pasar un libro que tiene mil páginas, donde hay muchas posiciones en el campo y es una forma de aprender cómo juega el equipo en el que estoy.

Lo bueno de mi contrato es que es súper estable. Los entrenadores me han dado una confianza increíble y me tengo mucha fe. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para estar en la cancha en todos los partidos y sé que lo puedo lograr con la disciplina que he llevado hasta el momento.

– Sammis, tuviste que trabajar muy duro para cambiar de deporte, de contextura física, y la apuesta te pagó, porque sorprendiste a todos en los Pro Day y en los test físicos que rendiste…

Fue muy bueno lo que logré, con grandes marcas, pero siempre trato de tener los pies en la tierra. Por ende, cuando entre a la cancha, voy a enfocarme en la jugada en la que esté, y si no resulta en la siguiente. La mentalidad de tener la siguiente repetición para mí es súper importante. Quiero ser el mejor en lo que hago.

– Imagino que en este momento tan importante para tu vida y tu carrera, te recuerdas de todo lo que pasaste, de los que estuvieron aquí y ahí contigo… tu familia, entrenadores, compañeros…

Han sido diez años en Estados Unidos, viviendo en un gimnasio haciendo dos o tres entrenamientos al día. La vida siempre te va a dar algo que te merecer y haber sido reconocido fue un real privilegia. La realidad es que nunca he jugado al deporte y por eso quiero asegurarme bien que lo voy hacer bien. Cuando llegue el día de jugar el primer partido, quiero enfocarme cien por ciento que lo voy hacer bien en ese momento.

– ¿Y vas a extrañar jugar por Chile? Porque eras seleccionado nacional en el baloncesto, pero ahora entras a cumplir un ueño,pro sin la opción de defender a tu país, de compartir con compañeros como tus amigos Chapa Suárez, Nico Carvacho, entre otros…

De todas las cosas que tuve que sacrificar, dejando el básquetbol atrás, es no jugar por la selección de Chile, que es lo que más me duele. Uno le agarra un amor a esa camiseta, el sudor, el sacrificio de todos mis compañeros de equipo. El ponerse una camiseta de la selección es algo que te cambia la vida para siempre, por que no solo estás representado a ti y a tu familia, si no que estás representando a todo un país. De todo eso es lo que más voy a extrañar.

Entre los cambios Sammis, ahora vas a tener que cambiar el cantar nuestro himno nacional, como hacías por la Roja cestera, por cantar el himno de Estados Unidos, previo a los partidos…

Les voy a contar un secreto, que nunca se lo he dicho a nadie. Yo cada vez que entraba a jugar a una cancha en Estados Unidos, cuando ellos ponían el himno de su país, yo en mi mente cantaba el himno de Chile y eso creo que lo voy hacer para siempre. Ya sea jugando a la NFL, beisbol o la pelota, el único himno que voy a cantar será el de Chile, eso no voy a parar de hacerlo.

¿Te imaginas jugando el Super Bowl, que debe ser el sueño de todo jugador de fútbol americano, y cantar ahí, en ese mega evento mundial, el himno de Chile?

Yo no llegué a la NFL a volverme complaciente, llegue para jugar todos los fines d semana y ganar. Es importante, ya que uno no puede jugar un deporte si no piensa en ganar. Entonces si llegamos al Super Bowl y logramos que la bandera de Chile esté en esa cancha y cantemos el himno nacional, creo que va a ser un honor todos nuestros compatriotas van a agradecer.