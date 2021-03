Valentina Toro y el clasificatorio a los Juegos Olímpicos: Va a ser durísimo pero voy con todas las expectativas

La semana pasada, Valentina Toro consiguió la medalla de plata en la Premier League de Karate que se disputó en Turquía. Ahora, la deportista del Team Chile irá en busca de la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio.

La karateca dialogó con Mujeres al Deporte de Radio ADN sobre sus inicios en la disciplina y su próxima participación en el clasificatorio para lograr un cupo en la cita olímpica.

“De pequeña me gustaba todo menos el karate. Me gustaba bailar, ser cheerleader, hacer comerciales. Mi papá quería que hiciéramos un deporte juntos, que terminó siendo el karate, ya que él lo practicó en su juventud”, comenta la deportista.

“Además, mi papá quería que yo hiciera un deporte en el cual me pudiera defender si algún día lo necesitaba, pero siempre con la intención de que esto fuera un hobby”, agrega.

Toro cuenta que en un principio lo que la mantuvo en la disciplina fue su padre, ya que era el panorama que tenían juntos. “Después con el tiempo me empezó a gustar más, porque me llevaron a entrenar a otro lugar y era otro tipo de karate, más deportivo. Lo que más me motivó es que habían más niños y sobre todo más niñas. Hasta la entrenadora era mujer”, recuerda.

Consultada por lo que ha aprendido del karate a través de los años responde que “te entrega muchos valores, desde pequeña te enseñan todo lo tradicional del deporte, a estar calmado, a respetar a los demás. La tolerancia al fracaso que una genera es muy importante. Yo relaciono toda mi vida con el karate”, manifiesta.

En el mes de junio, la karateca disputará el clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio. “Va a ser un tipo de campeonato mundial y las cuatro finalistas que queden van a competir todas contra todas, de las cuales tres irán a Tokio. Va a ser un torneo durísimo pero voy con todas las expectativas”, finaliza la joven deportista.