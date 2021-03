Valentina Toro se quedó con la medalla de plata en la Premier League de Karate en Turquía

En horas de este domingo, Valentina Toro se quedó con la medalla de plata en la Premier League de Karate, la cual se realizó en Turquía, tras caer ante la brasileña Valeria Kumizaki.

La deportista nacional y la medallista mundial terminaron 1-1, sin embargo, Kumizaki fue quien puntuó primero, por lo que se quedó con la presea de oro.

En conversación exclusiva con ADN Deportes, Valentina Toro no ocultó su felicidad de volver a disputar una final, y ya se prepara para el campeonato clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio. “Me sentía bien, no me sentía nerviosa, yo soy mucho más grande que la brasileña, entonces sentía que a la distancia ella no me veía”, señaló.

“Me siento feliz por mi actuación, si bien quería la de oro, me voy feliz con las buenas sensaciones que tuve en todos los combates, porque el campeonato principal que se viene ahora es el clasificatorio a Tokio que es un junio, y a ese voy por todo“, afirmó la deportista.