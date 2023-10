Dueño de negocios baleados en Estación Central tras extorsiones: “Antes me habían pedido US$40 mil”

“Los Villeros” es el nombre que una familia de emprendedores venezolanos le puso a dos negocios de calle Toro Mazotte, en Estación Central: se trata de una carnicería y una panadería. Durante la madrugada de este viernes, ambos locales fueron baleados, lo que dejó al descubierto un delito mayor: los autores de los disparos llevan al menos ocho meses extorsionando a los propietarios.

El dueño de Los Villeros contó a ADN que son al menos cinco los años que lleva viviendo en el país. Antes, al momento de la primera amenaza, le pidieron otras cosas:

“Anteriormente, me pidieron US$40 mil. No me comuniqué con ellos. Eso fue hace ocho meses”.

“Habían dejado de molestar, yo seguí trabajando normalmente, hasta que ahora en la madrugada dispararon. En WhatsApp decían (hoy, después del ataque) que teníamos que conseguir $100 millones, si no atentaban contra mi familia, los trabajadores, todo. Fue en la mañana que volvieron a enviar los mensajes”, precisó después.

En la vez anterior, la víctima fue hasta la Fiscalía “personalmente”, incluso a la Policía de Investigaciones. Dejó constancia de lo que había ocurrido y “me dieron resguardo por 60 días, que (funcionarios) pasarían por aquí”.

A eso de las 02:00 horas de esta jornada, dos sujetos en motocicleta llegaron a los locales y dispararon más de 15 veces, antes de huir en dirección desconocida. Las cámaras no registraron los rostros de los individuos. Sobre los mensajes, decían “que si no le damos eso (los $100 millones), matan a la familia, a los trabajadores, atentan contra todos los negocios. Hasta contra los niños al colegio”.

En las amenazas extorsivas anteriores, relató el dueño de los negocios, “le prendieron fuego. Ahí empezaron las extorsiones. No enviamos nada (de dinero), cambiamos de número y no siguieron molestando, hasta ahora”.

El siniestro, que no pasó a mayores, fue registrado por otro vecino del sector y afectó únicamente a la fachada. “Estoy asustado, más que todo por mis trabajadores, que dan la cara día a día aquí, también mi familia”, relató.

Lo que se sabe es que son connacionales suyos: los mensajes de voz revelaron que eran oriundos de Venezuela.

Pensando en su esposa e hijos, el comerciante adelantó que buscará “tratar de asegurarnos más, de estar más pendientes. La vida sigue. No podemos achantar. Acá en Chile tenemos que trabajar”.