Banda delictual protagoniza doble encerrona en Ñuñoa: uno de los afectados logró recuperar su vehículo

La pasada noche, un grupo de delincuentes llevó a cabo una doble encerrona en la comuna de Ñuñoa, en la Región Metropolitana.

El primer lítico se llevó a cabo en calle Sucre donde cuatro ladrones armados descendieron de tres vehículos, concretando el robo de un automóvil a un matrimonio que llegaba a su domicilio.

Tras el robo, la pareja logró recuperar el auto robado en Santiago Centro.

El relato de la víctima

“La encerrona comenzó un poco antes, lográndola evitar (…) luego llegue a Manuel Montt donde está mi domicilio y al virar nuevamente me intentan encerrar y me los vuelvo a sacar de encima y me meto al edificio tocando la bocina para que me abrieran rápidamente el portón. No lo logré, me enceraron por todos lados, no tenía escapatoria”, relató Héctor Canales, conductor víctima de la encerrona.

“Luego de algunas acciones, porque trabajamos con vehículos, llame a mi hijo para bloquear el auto con un sistema, se bloqueó en Santiago Concha con Maule y partí a buscarlo y en 20 minutos lo había recuperado”, agregó.

La misma banda de delincuentes protagonizó otra encerrona en las cercanías, también en Ñuñoa. Los asaltantes le robaron el auto a otra persona e incluso en ese caso realizando un disparo para amedrentar a la víctima.

Los vecinos del barrios, mediante gritos, trataron de impedir el actuar de los asaltantes.