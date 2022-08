Una violenta encerrona se registró en horas de la noche del miércoles en la comuna de Macul, hacia el sector suroriente de la capital.

A eso de las 23:00 la mujer víctima del ilícito se percató que, por dos cuadras, la siguieron cuatro individuos que se movilizaban en otro automóvil modelo Vitara. Al momento de llegar a su hogar, en la intersección de Óscar Silva Humeres con Óscar Castro, los antisociales la chocan y comienza el atraco.

Este fue el relato de la conductora:

“Me venían siguiendo aproximadamente dos cuadras, de una población que está cerca, que se llama Santa Julia. me venían siguiendo un Jeep Vitara. Cuando doblé hacia mi casa, me chocaron por adelante, me encerraron, se bajaron cuatro tipos, aproximadamente de 20 años, todos con capucha; dos tenían armas, uno la puso en mi cabeza, otro entró por el copiloto. Me quitaron la cartera, los documentos y me forzaron y me tiraron afuera del auto, porque quedé como enganchada en el cinturón por los nervios. Luego de eso, tomaron el auto y se fueron rápido”.

Otro dato que agregó fue que los antisociales llevaban una cuerda, la que podría haber sido utilizada para perpetrar otros robos, como arrancar rejas perimetrales de otros domicilios para así hacerse de más vehículos.

Según información de Carabineros, los delitos del tipo portonazos o encerronas han bajado un 7,5% en el último más, gracias al plan preventivo y reactivo dispuesto por las autoridades. Dicha cifra es considera un quiebre en el alza de estos hechos.